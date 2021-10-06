شيخ الأزهر أحمد الطيب يجتمع بالرئيس الإيطالي







رام الله - دنيا الوطنالتقى أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مقر الرئاسة الإيطالية في روما، مبدياً استعداد الأزهر بتقديم خدماته العلمية والدعوية حول العالم.وقال الأزهر الشريف في بياناً نشره على صفحته الرسمية على (فيسبوك): "رحب ماتاريلا بالطيب واصفاً اللقاء بالمهم؛ نظرًا لما يقوم به شيخ الأزهر من أنشطة عالمية لتعزيز قيم السلام العالمي والأخوة بين أتباع الأديان".ولفت البيان إلى أن ماتاريلا أبدى إعجابه بالعلاقة التي تربط شيخ الأزهر والبابا فرنسيس، مشيراً إلى أنها تظهر المعدن الحقيقي للصداقة والأخوة بين علماء الدين وأتباع الرسالات، وتقدم القدوة ليحذو الجميع حذوهم.بدوره، قال ماتاريلا: "إن ظهور الطيب وفرنسيس أثناء توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي 2019، بعث السعادة في قلوب الملايين حول العالم، وأحيا الأمل في عالم يسوده الحب وروح الأخوة".ونقل البيان عن شيخ الأزهر تأكيده سعادته بلقاء الرئيس الإيطالي، مشدداً على اهتمام الأزهر بالانفتاح على مختلف الثقافات، ونشر الوسطية من خلال مناهجه وعلمائه ومبعوثيه وخريجيه.ولفت الطيب إلى أن الأزهر يستضيف ما يزيد على 30 ألف طالب وافد من أكثر من 100 دولة، مشيراً إلى أن هذا يمثل تطبيقًا عمليًّا للاندماج والتدريب على التعارف وقبول الآخر.وشدد الطيب على أن الأزهر يحرص في مناهجه على التعريف بحقوق المرأة وغير المسلم في الإسلام، حتى يغلق الباب أمام أصحاب الفكر المتطرف الذين يصدرون صورة مزيفة عن الإسلام ويحاولون تطويع النصوص الدينية حسب أهوائهم المنحرفة.وأنشأ الأزهر مرصداً عالمياً لمكافحة الإرهاب، يقوم برصد أنشطة الجماعات المتطرفة بـ (13) لغة، وتفنيد شبهاتها وتقديم رسالته بشكل يناسب الشباب.