القيادي النتشة: القمع داخل السجون متواصل والأسرى يستعدون لمواجهته

وأوضح النتشة أن هناك برنامج نضالي موحد في حال لم تستجب إدارة مصلحة السجون لطلباتهم، وذلك ضمن إجراءات تصعيدية تبدأ بالعصيان المدني وتنتهي بالإضراب عن الطعام.





وحذر النتشة من أن الأيام القادمة حاسمة، مؤكدًا أنه إما أن يذهب الأسرى إلى اتفاق يفضي بمنح الأسرى حقوقهم المعيشية البسيطة أو أنهم ذاهبون لانتزاع مطالبهم بأمعائهم الخاوية، لافتًا إلى وجود تعبئة إعلامية ضخمة من خلال الإعلام الإسرائيلي ومؤسساته ضد الأسرى الفلسطينيين للنيل من حقوق الأسرى داخل السجون.





وأضاف النتشة: "هناك تضييقات شديدة على الأسرى جميعا، ورغم انتهاء مدة اعتقالي فقد تم تمديد الاعتقال لمنتصف الليل وذلك للتنغيص عليّ وسلب فرحة الحرية".



يشار إلى أن قوات الاحتلال قد أفرجت، ليلة أمس، عن الأسير القيادي في حركة حماس مازن النتشة من الخليل بعد اعتقال إداري استمر ستة أشهر.







رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حماس مازن النتشة إن: "قمع الاحتلال للأسرى متواصل والأوضاع داخل السجون تتفاقم خاصة بعد أن انتزع 6 أسرى حريتهم عبر نفق الحرية".وأضاف القيادي النتشة في تصريحات له أن "مؤسسة الاحتلال الأمنية وحكومة الاحتلال تستهدفان حياة الأسرى بشكل خاص من خلال الإجراءات القمعية"، مؤكدًا أن الأسرى يستعدون لمواجهة الحالة التي تتعرض لها الحركة الأسيرة.وأشار إلى أن هناك خطوات جمعية وجماعية واتفاق بين كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية للتصدي للإجراءات القمعية عبر خطوات موحدة لعدم الاستفراد بأسرى الجهاد الإسلامي الذين اتخذ بحقهم إجراءات خاصة لمنع تواجدهم بغرف خاصة.