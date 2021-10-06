جمعية الهلال الأحمر بغزة تستقبل أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية



فيما نقل الدكتور بشار مراد للوفد الأردني الزائر، تحيات الدكتور يونس الخطيب رئيس الجمعية، معربا لهم عن تقديره لدور المملكة الاردنية الهاشمية، ملكا وحكومة وشعبا، في دعم وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.























رام الله - دنيا الوطناستقبلت اليوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في مقرها بغزة، حسين محمد الشبلي أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية، حيث كان في استقباله الدكتور بشار مراد المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية، وعدد من مدراء الدوائر.و تأتي هذه الزيارة في إطار بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك، والتعرف على خدمات الجمعية في المحافظات الجنوبية، ومتابعة الوضع الإنساني، ومناقشة التحديات التي تواجه عمل الجمعية الانساني، لاسيما في أوقات الطوارئ.و استمع الوفد لشرح عن الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية والاحتياجات، وعن أهم التحديات التي تواجهها لتوفير الخدمات الصحية والانسانية للمساهمة في التخفيف عن سكان قطاع غزة في ظل هذه الظروف الصعبة خاصة في ظل تفشي وباء (كورونا)، واستمرار معاناة المواطنين، من أثار العدوان الأخير.هذا وعلى هامش الزيارة قام الوفد بجولة في مستشفى القدس التخصصي، الذي تم افتتاحه مؤخرا لتلبية احتياجات مرضى قطاع غزة، لتقديم خدمات طبية نوعية، والمزود بأحدث الأجهزة الطبية، حيث أعرب السيد/ الشلبي والوفد المرافق له، عن تقديرهم لهذا الانجاز الصحي الكبير، مشيدين بالدور الانساني والصحي للجمعية.