دولي

تايوان: الصين تستعد لشن غزو شامل لبلادنا

تايوان: الصين تستعد لشن غزو شامل لبلادنا
الجيش الصيني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، أن الصين تتجهز لشن غزو شامل على تايوان في غضون ثلاث سنوات.

وقال وزير دفاع تايوان، تشيو كو تشينج: "إن الصين ستكون قادرة على شن غزو شامل لبلاده بحلول عام 2025، واصفا التوترات الحالية بأنها الأسوأ منذ 40 عاما".وفقاً لموقع "سبوتنيك".

وأضاف في حديثه إلى "تشاينا تايمز": "إن الصين قادرة الآن، لكنها ستكون مستعدة تماما لشن غزو في غضون ثلاث سنوات".

وستخفض الصين التكلفة والاستنزاف إلى أدنى مستوياتها، بحلول عام 2025، ، وفي حين أن لديها القدرة الآن، لكنها لن تبدأ حربا بسهولة، حيث يتعين عليها أخذ العديد من الأشياء الأخرى في الاعتبار، حسبما ذكر تشيو.

وأرسلت بكين نحو 150 طائرة حربية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية على مدار أربعة أيام بدءا من يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي احتفلت فيه الصين بعيد وطني رئيسي، في تصعيد قياسي للنشاط العسكري في المنطقة الرمادية، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وتدعي بكين أن تايوان مقاطعة صينية وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، وتتهم حكومتها المنتخبة ديمقراطيا بأنها انفصالية، فيما تقول حكومة تايوان إنها دولة ذات سيادة بالفعل ولا حاجة لإعلان الاستقلال.

وفي وقت سابق، كتبت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، أن "تايوان لن تكون "مغامرة" ولكنها ستفعل "كل ما يتطلبه الأمر" للدفاع عن نفسها".

في حين أن هناك تكهنات متزايدة بأن الصين قد تتخذ خطوة بشأن تايوان، فإن توقيت وطبيعة مثل هذا الإجراء موضع نقاش قوي بين المحللين والشخصيات الحكومية.

جاءت تعليقات تشيو في الوقت الذي راجع فيه المجلس التشريعي التايواني مشروع قانون ميزانية دفاع خاص قيمته 240 مليار دولار تايواني (8.6 مليار دولار).

سيتم إنفاق نحو ثلثي الميزانية على الأسلحة المضادة للسفن مثل أنظمة الصواريخ الأرضية، بما في ذلك خطة بقيمة 148.9 مليار دولار تايواني لإنتاج صواريخ محلية الصنع وسفن "عالية الأداء" بكميات كبيرة.

أخبار ذات صلة

وزارة الدفاع الأمريكية: انتحار 580 جنديًا أمريكيًا خلال العام الماضي

وزارة الدفاع الأمريكية: انتحار 580 جنديًا أمريكيًا خلال العام الماضي

روسيا تسجل قفزة قياسية بعدد الوفيات اليومية بـ (كورونا)

روسيا تسجل قفزة قياسية بعدد الوفيات اليومية بـ (كورونا)

ولاية أمريكية تمنع زراعة الأعضاء لغير المطعمين بـ(كوفيد-19)

ولاية أمريكية تمنع زراعة الأعضاء لغير المطعمين بـ(كوفيد-19)

لقاء مرتقب بين ماكرون وبايدن لإعادة العلاقات بعد أزمة الغواصات

لقاء مرتقب بين ماكرون وبايدن لإعادة العلاقات بعد أزمة الغواصات

الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى في ارتفاع أسعار الخام منذ 2014

الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى في ارتفاع أسعار الخام منذ 2014

مالي تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على تصريحات ماكرون

مالي تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على تصريحات ماكرون

أول زيارة لرئيس إيطالي للجزائر منذ 18 عاماً

أول زيارة لرئيس إيطالي للجزائر منذ 18 عاماً

خفر السواحل يحقق في تسرّب غالونات النفط قبالة سواحل كاليفورنيا

خفر السواحل يحقق في تسرّب غالونات النفط قبالة سواحل كاليفورنيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنام تناقش مع مجلسي التنفيذي والطوارئ الاستعدادات للشتاء وموسم قطف الزيتون

غنام تناقش مع مجلسي التنفيذي والطوارئ الاستعدادات للشتاء وموسم قطف الزيتون

الاحتلال يعزل (14) أسيراً بظروف قاسية في سجن (النقب)

الاحتلال يعزل (14) أسيراً بظروف قاسية في سجن (النقب)

&#34;الأوقاف&#34; وهيئة تسوية الأراضي توقعان اتفاقية تعاون لتسجيل الأراضي الوقفية

"الأوقاف" وهيئة تسوية الأراضي توقعان اتفاقية تعاون لتسجيل الأراضي الوقفية

الأسير أشرف أبو سرور محتجز بعزل سجن &#34;مجدو&#34; بأوضاع صحية سيئة

الأسير أشرف أبو سرور محتجز بعزل سجن "مجدو" بأوضاع صحية سيئة

صالح ناصر يدعو للحوار الوطني الشامل على أعلى المستويات لإخراج حالتنا الوطنية من أزمتها

صالح ناصر يدعو للحوار الوطني الشامل على أعلى المستويات لإخراج حالتنا الوطنية من أزمتها

الأحمد يلتقي القنصل الاسباني لدى فلسطين

الأحمد يلتقي القنصل الاسباني لدى فلسطين

القيادي النتشة: القمع داخل السجون متواصل والأسرى يستعدون لمواجهته

القيادي النتشة: القمع داخل السجون متواصل والأسرى يستعدون لمواجهته

جمعية الهلال الأحمر بغزة تستقبل أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية

جمعية الهلال الأحمر بغزة تستقبل أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية

منوعات

إنجي خوري تشوه سمعة وائل كفوري.. وطليقته تشن هجوم عليها

إنجي خوري تشوه سمعة وائل كفوري.. وطليقته تشن هجوم عليها

هل قررت ميرهان حسين نجمة (ستار أكاديمي) ارتداء الحجاب؟

هل قررت ميرهان حسين نجمة (ستار أكاديمي) ارتداء الحجاب؟

ما سبب تأجيل أول عمل يجمع أمير كرارة ونيللي كريم؟

ما سبب تأجيل أول عمل يجمع أمير كرارة ونيللي كريم؟

ما حقيقة خطوبة جوزيف عطية وداليدا خليل؟

ما حقيقة خطوبة جوزيف عطية وداليدا خليل؟

بسبب مسلسل لعبة الحبار..&#34;نتفليكس&#34; تدخل في جدل بعد ظهور رقم هاتف حقيقي

بسبب مسلسل لعبة الحبار.."نتفليكس" تدخل في جدل بعد ظهور رقم هاتف حقيقي

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد &#34;الهيبة – جبل&#34;

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد "الهيبة – جبل"

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

هذه الطفلة أصبحت فنانة عربية شهيرة.. من هي؟

هذه الطفلة أصبحت فنانة عربية شهيرة.. من هي؟

بعد تعطل (فيس بوك).. شاهد كيف سخرت هنا الزاهد من زوجها

بعد تعطل (فيس بوك).. شاهد كيف سخرت هنا الزاهد من زوجها

عربي

السعودية توفر جرعة لقاح (كوفيد-19) ثالثة لفئات معينة

السعودية توفر جرعة لقاح (كوفيد-19) ثالثة لفئات معينة

شيخ الأزهر أحمد الطيب يجتمع بالرئيس الإيطالي

شيخ الأزهر أحمد الطيب يجتمع بالرئيس الإيطالي

الأردن: بحث خطة عمل لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر سوريا

الأردن: بحث خطة عمل لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر سوريا

الإمارات تعتمد لقاح (سبوتنيك لايت)

الإمارات تعتمد لقاح (سبوتنيك لايت)