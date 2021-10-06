دولي

روسيا تسجل قفزة قياسية بعدد الوفيات اليومية بـ (كورونا)

روسيا تسجل قفزة قياسية بعدد الوفيات اليومية بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا قفزة قياسية بعدد الوفيات بفيروس (كورونا)، تخطت لأول مرة عتبة الـ900 حالة، فيما لا يزال عدد الإصابات الجديدة فوق مستوى الـ25 ألفًا لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 929 وفاة ناجمة عن العدوى (مقابل 895 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر زيارة في عدد ضحايا الوباء منذ بداية الجائحة لليوم الثاني على التوالي، وفق (روسيا اليوم).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 25133 إصابة جديدة بـ (كوفيد -19) (مقابل 25110 إصابات أمس) يعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (3589 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2187 حالة) ومقاطعة موسكو (1410 حالات).

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