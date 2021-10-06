الذراع العمالي لحزب (فدا) يصدر توضيحاً بشأن بيان كتلة التضامن العمالية

أصدر الذراع العمالي لحزب الاتحاد الديمقراطي (فدا)، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن بيان كتلة التضامن العمالية.





وفيما يلي نص التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



إننا في منظمة التضامن العمالية الذراع العمالي لحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) ، نؤكد أنه ليس لنا أية علاقة في البيان الخاص بكتلة التضامن العمالية الصادر على الموقع الإخباري بي دي ان .



وعليه يجب على مسؤول الموقع توخي الدقة والمصداقية في نشر الأخبار .







رام الله - دنيا الوطن