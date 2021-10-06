ولاية أمريكية تمنع زراعة الأعضاء لغير المطعمين بـ(كوفيد-19)

رام الله - دنيا الوطنمنعت نظام الرعاية الصحية في ولاية كولورادو الأمريكية زراعة الأعضاء للمرضى الذين لم يتلقوا لقاح فيروس(كوفيد-19).وركزت وسائل إعلام أمريكية الضوء على قواعد النظام الصحي في كولورادو، بعد أن أعلن المتحدث باسم الولاية تيم غيثنر، أمس الثلاثاء، أن امرأة من كولورادو لم تتلق لقاح(كورونا)، فيما حُرمت من زرع الكلى، واصفاً هذا القرار بأنه "مثير للاشمئزاز" وتمييزي، وفق(روسيا اليوم).وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، تلقت المرأة إشعارا الأسبوع الماضي، بأن اسمها في قائمة انتظار المتبرعين بالأعضاء سيتم حذفه وأن أمامها 30 يوما لتلقي التطعيم، وإذا رفضت التطعيم سيتم إزالته من القائمة.