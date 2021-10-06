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الإمارات تعتمد لقاح (سبوتنيك لايت)

الإمارات تعتمد لقاح (سبوتنيك لايت)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الأربعاء، عن اعتماد دولة ثانية، لقاح (سبوتنيك لايت) أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا، وهي الإمارات.

وقال منتجو لقاح (سبوتنيك V) الروسي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "وافقت الإمارات العربية المتحدة على اللقاح كطلقة معززة وكلقاح منفصل، وترى المزيد من الدول أن اللقاح يعزز الحماية بشكل مثالي بمرور الوقت".

وكانت مصر قد سجلت (سبوتنيك لايت) أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما أظهر اللقاح فعالية تصل 93.5% خلال حملة التطعيم الجارية في باراغواي، بحسب وزارة صحة باراغواي.

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