شؤون فلسطينية

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يدخل اليوم أربعة أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية أعوامًا اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم من ذوي الأحكام العالية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير أمجد عادل محمد عليوي (37 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل اليوم عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 06/10/2015م، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.

كما يدخل الأسير إياد وديع أبو زهرة (46 عاماً) من سكان محافظة نابلس، عامه السابع والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 06/10/2015م.

إلى ذلك، يدخل الأسير رياض عبد القادر راضي عرفات (36 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 06/10/2007م، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.

وفي السياق ذاته، يدخل الأسير محمد أحمد عبد الحميد الطوس (66 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، عامه 37 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 06/10/1985م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة حتى نهاية حزيران، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).

ويعيش الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل السجون الإسرائيلية أوضاعاً صحية؛ فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق.

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