لقاء مرتقب بين ماكرون وبايدن لإعادة العلاقات بعد أزمة الغواصات





رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إنه سيجتمع مع نظيره الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة (20) في روما بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر لإعادة التواصل بعد خلاف حول اتفاق عسكري بين الولايات المتحدة وأستراليا.وقال ماكرون عند وصوله لحضور قمة في سلوفينيا: "سنلحق بركب مجموعة (20)، أعتقد أنها المناسبة الملائمة لنرى كيف يمكننا معاودة التواصل، الأمر يتعلق بالحقائق وما الذي ينبغي علينا القيام به معا".وثارت باريس بعد إلغاء أستراليا عقد بقيمة ضخمة لشراء غواصات من فرنسا، والاتجاه بدلاً من ذلك لبناء غواصات بتصميم أمريكي في إطار تحالف (أوكوس) الأمني الجديد مع واشنطن ولندن.