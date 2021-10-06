هيئة الأسرى: الاحتلال يعزل 14 أسيراً بظروف قاسية في سجن النقب

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجن النقب، تعزل 14 اسيرا في قسم "رقم 6" بظروف صعبة وقاسية منذ أكثر من شهر.ولفتت الهيئة، ان الاسرى المعزولين هم كل من الاسرى، محمد جمال ابو جبل وعمر وزوز ومحمد عليان، وليث نضال حميد صومان، ومهند عمر بني غرة، ونبيل جمعة مغير، وأيسر محمد عامر، ولؤي حسين البالي، ومحمود رضوان دراغمة، ومحمد نظمي أبو غرة، ومحمد ناصر بني غرة، صامد أمجد أبو سباع، وعبادة محمود الغول، وعمار صبحي البياع.ولفتت الهيئة، أن الأسرى معزولين في القسم رقم 6 الذي تم حرقه في سجن النقب من قبل الأسرى قبل شهرا ردا على تنكيلات الاحتلال بالمعتقلين في مختلف السجون، عقب عملية نفق الحرية التي حرر فيها ستة أسرى انفسهم من سجن جلبوع.واوضحت، ان الاسرى معزولين دون وجود إنارة أو اضاءة، وتقوم إدارة السجن باعطائهم فرشات النوم في الساعة 12 ليلاً وتسحبها منهم في السادسة صباحا، دون أغطية أو حرامات.وقالت، في بعض الأيام ينقلوهم على الزنازين الخارجية من السادسة صباحاً وحتى 12 ليلا كعقوبة لهم، ويبقى الأسرى مقيدي اليدين طوال الوقت.وأكدت، أن الادارة لم تقدم لهم أي ملابس سوى ما يرتدونه، ولا يخرجونهم للعيادة لإجراء فحوصات طبية، حتى ان بعضهم اصبح يعاني من أمراض جلدية ووجع مفاصل ووجع بالظهر وأوجاع في الكلى .