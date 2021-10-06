عربي

المغرب: تفكيك خلية موالية لـ"تنظيم الدولة"

المغرب: تفكيك خلية موالية لـ"تنظيم الدولة"
الشرطة المغربية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت الأجهزة الأمنية في المغرب، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية موالية لـ"تنظيم الدولة" في مدينة طنجة شمال البلاد.

وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن الخلية التي تم تفكيكها كانت تضم 5 عناصر، وهي تابعة لـ"تنظيم الدولة".

وبحسب ما ذكره موقع (هسبريس)، فإن العملية الأمنية تمت بإشراف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وعناصر من القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقال بيان صادر عن المكتب المركزي المغربي: "يأتي تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مشاريعها المتطرفة، في سياق الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحييد مخاطر التهديدات التي تحدق بأمن المملكة المغربية وسلامة المواطنات والمواطنين، بحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء".

ونقلت الوكالة عن المصدر ذاته أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل متزامن بمدينة طنجة، أسفرت عن توقيف "الأمير" المزعوم للخلية، الذي أبدى مقاومة عنيفة مما اضطر عناصر التدخل لإطلاق قنابل صوتية للإنذار وتحييد الخطر.

وأضاف: "أنه تم ضبط 4 أعضاء آخرين متشبعين بـ"الفكر التكفيري ويحملون مشروعا إرهابيا له امتدادات عابرة للحدود الوطنية".

وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر القوة الخاصة حرصت خلال عملية التدخل بمنزل متزعم هذه الخلية على إجلاء وتأمين أفراد أسرة المعني بالأمر والسكان المجاورين، بغرض ضمان سلامتهم ودرء المخاطر الناشئة عن إمكانية وقوع أي تفجير محتمل، خصوصا بعدما كشفت إجراءات التفتيش والمسح المكاني وجود قارورة وعبوات زجاجية مختلفة الأحجام تحتوي على حمض النيتريك وسوائل كيماوية مشكوك فيها، وكميات من المسامير والأسلاك الكهربائية، و6 عبوات غاز من الحجم الصغير، يشتبه في تسخيرها لأغراض إعداد متفجرات تقليدية الصنع.

 الجدير بالذكر، أن العملية تمت بشكل متزامن في أماكن متفرقة، حيث ألقي القبض على أربعة أفراد بحي بني مكادة، بينما اعتقل العنصر الخامس على طريق شراقة في ضاحية المدينة.




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