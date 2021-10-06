شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع طرق في محافظة جنين

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع طرق في محافظة جنين
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، عددا من مشاريع الطرق الرابطة والداخلية في محافظة جنين، وتفقد مشروعا لشق الطرق في قرية فراسين بتمويل من الوزارة، والتقى بمجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة لمحافظتي جنين وطوباس.

جاء ذلك زيارة ميدانية للمحافظة اليوم الثلاثاء، وشملت المشاريع التي جرى افتتاحها كل من مشروع الطريق الرابط بين بلدات الطرم، ونزلة عيسى، والعرقة، المحاذي للجدار، ومشروع الطريق الرابط بين بلدتي كفيرت والطرم، ومشروع الطرق الداخلية في المنطقة الشمالية الغربية المحاذية للجدار في بلدة طورة.

وبارك الصالح لأهالي المنطقة افتتاح هذه المشاريع المهمة والحيوية، كونها تسهم في تحسين البنية التحتية وخاصة في مجال الطرق، ونظراً لكونها محاذية للجدار والتي من شأنها تسهيل وصول المواطنين لأراضيهم وتعزيز تواجدهم وتمكينهم من استغلالها بالشكل الأمثل.

هذا والتقى الوزير م.مجدي الصالح، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الخدمات النفايات الصلبة - زهرة الفنجان-، حيث جرى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجلس، وآليات العمل والمتابعات اليومية، ومطالبة المجلس بزيادة عدد الآليات والمعدات العاملة من أجل تحسين مستوى الخدمة.
وأكد الصالح على إيلاء الحكومة الأولوية لمكب زهرة الفنجان ، مشيراً إلى جدية الحكومة في المضي قدما في مشروع الاستثمار في المكب وتطويره.

كما والتقى الصالح مع رئيس بلدية جنين فايز السعدي، واستمع منه لأهم احتياجات المدينة من المشاريع التطويرية وناقش معه عددا من القضايا الإدارية والمالية والخطة المرورية في المدينة.

CONFIDENTIAL: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: الاحتلال يعزل 14 أسيراً بظروف قاسية في سجن النقب

هيئة الأسرى: الاحتلال يعزل 14 أسيراً بظروف قاسية في سجن النقب

&#34;الديمقراطية&#34;: تصرف المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة بلطجة سياسية

"الديمقراطية": تصرف المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة بلطجة سياسية

جيش الاحتلال يكثف من تواجده العسكري جنوب غرب جنين

جيش الاحتلال يكثف من تواجده العسكري جنوب غرب جنين

أبو مازن يهنئ السيسي بذكرى انتصار حرب أكتوبر

أبو مازن يهنئ السيسي بذكرى انتصار حرب أكتوبر

&#34;الصحة&#34; بغزة تصدر توضيحاً بشأن بطاقات التطعيم الصادرة من وكالة الغوث

"الصحة" بغزة تصدر توضيحاً بشأن بطاقات التطعيم الصادرة من وكالة الغوث

&#34;الديمقراطية&#34;: دروس ومعاني حرب أكتوبر ماثلة بقوة في نضالنا ضد الاحتلال

"الديمقراطية": دروس ومعاني حرب أكتوبر ماثلة بقوة في نضالنا ضد الاحتلال

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم ثلاثة أخرى في سلوان

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم ثلاثة أخرى في سلوان

&#34;الاقتصاد&#34; تعلن عن كمية الذهب الواردة خلال شهر أيلول الماضي

"الاقتصاد" تعلن عن كمية الذهب الواردة خلال شهر أيلول الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يعزل 14 أسيراً بظروف قاسية في سجن النقب

هيئة الأسرى: الاحتلال يعزل 14 أسيراً بظروف قاسية في سجن النقب

&#34;الديمقراطية&#34;: تصرف المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة بلطجة سياسية

"الديمقراطية": تصرف المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة بلطجة سياسية

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع طرق في محافظة جنين

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع طرق في محافظة جنين

&#34;الديمقراطية&#34;: دروس ومعاني حرب أكتوبر ماثلة بقوة في نضالنا ضد الاحتلال

"الديمقراطية": دروس ومعاني حرب أكتوبر ماثلة بقوة في نضالنا ضد الاحتلال

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم ثلاثة أخرى في سلوان

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم ثلاثة أخرى في سلوان

الاحتلال يستولي على &#34;كرفان&#34; زراعي شرق يطا

الاحتلال يستولي على "كرفان" زراعي شرق يطا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

بسبب مسلسل لعبة الحبار..&#34;نتفليكس&#34; تدخل في جدل بعد ظهور رقم هاتف حقيقي

بسبب مسلسل لعبة الحبار.."نتفليكس" تدخل في جدل بعد ظهور رقم هاتف حقيقي

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد &#34;الهيبة – جبل&#34;

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد "الهيبة – جبل"

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

هذه الطفلة أصبحت فنانة عربية شهيرة.. من هي؟

هذه الطفلة أصبحت فنانة عربية شهيرة.. من هي؟

بعد تعطل (فيس بوك).. شاهد كيف سخرت هنا الزاهد من زوجها

بعد تعطل (فيس بوك).. شاهد كيف سخرت هنا الزاهد من زوجها

ما حقيقة إجبار هاجر أحمد على التصوير وهي مصابة بـ(كورونا)؟

ما حقيقة إجبار هاجر أحمد على التصوير وهي مصابة بـ(كورونا)؟

شاهد: حسن يوسف يصدم الجميع برده على مبادرة إلهام شاهين الغريبة

شاهد: حسن يوسف يصدم الجميع برده على مبادرة إلهام شاهين الغريبة

نور عمرو دياب تثير الجدل بالمدة التي لم ترَ فيها والدها

نور عمرو دياب تثير الجدل بالمدة التي لم ترَ فيها والدها

بطريقته الطريفة.. شاهد كيف سخر محمد هنيدي من مستخدمي (فيس بوك)

بطريقته الطريفة.. شاهد كيف سخر محمد هنيدي من مستخدمي (فيس بوك)

عربي

المغرب: تفكيك خلية موالية لـ&#34;تنظيم الدولة&#34;

المغرب: تفكيك خلية موالية لـ"تنظيم الدولة"

أبو مازن يهنئ أمير قطر بنجاح إجراء أول انتخابات تشريعية

أبو مازن يهنئ أمير قطر بنجاح إجراء أول انتخابات تشريعية

&#34;الحوثيون&#34; يعلنون إسقاط طائرة مسيرة سعودية شمالي صنعاء

"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة مسيرة سعودية شمالي صنعاء

محمد بن زايد: خرجنا من أزمة &#34;كورونا&#34; بخير وتعلمنا منها دروساً عديدة

محمد بن زايد: خرجنا من أزمة "كورونا" بخير وتعلمنا منها دروساً عديدة