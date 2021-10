وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع طرق في محافظة جنين

وبارك الصالح لأهالي المنطقة افتتاح هذه المشاريع المهمة والحيوية، كونها تسهم في تحسين البنية التحتية وخاصة في مجال الطرق، ونظراً لكونها محاذية للجدار والتي من شأنها تسهيل وصول المواطنين لأراضيهم وتعزيز تواجدهم وتمكينهم من استغلالها بالشكل الأمثل.



هذا والتقى الوزير م.مجدي الصالح، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الخدمات النفايات الصلبة - زهرة الفنجان-، حيث جرى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجلس، وآليات العمل والمتابعات اليومية، ومطالبة المجلس بزيادة عدد الآليات والمعدات العاملة من أجل تحسين مستوى الخدمة.

وأكد الصالح على إيلاء الحكومة الأولوية لمكب زهرة الفنجان ، مشيراً إلى جدية الحكومة في المضي قدما في مشروع الاستثمار في المكب وتطويره.



كما والتقى الصالح مع رئيس بلدية جنين فايز السعدي، واستمع منه لأهم احتياجات المدينة من المشاريع التطويرية وناقش معه عددا من القضايا الإدارية والمالية والخطة المرورية في المدينة.



CONFIDENTIAL: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.



رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، عددا من مشاريع الطرق الرابطة والداخلية في محافظة جنين، وتفقد مشروعا لشق الطرق في قرية فراسين بتمويل من الوزارة، والتقى بمجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة لمحافظتي جنين وطوباس.جاء ذلك زيارة ميدانية للمحافظة اليوم الثلاثاء، وشملت المشاريع التي جرى افتتاحها كل من مشروع الطريق الرابط بين بلدات الطرم، ونزلة عيسى، والعرقة، المحاذي للجدار، ومشروع الطريق الرابط بين بلدتي كفيرت والطرم، ومشروع الطرق الداخلية في المنطقة الشمالية الغربية المحاذية للجدار في بلدة طورة.