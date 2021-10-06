أبو مازن يهنئ أمير قطر بنجاح إجراء أول انتخابات تشريعية

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بنجاح إجراء أول انتخابات تشريعية.وقال أبو مازن في برقية التهنئة: "يسرنا أن نتقدم لسموكم ومن خلالكم للحكومة والشعب القطري الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بأحر التهاني القلبية بنجاح إجراء أول انتخابات تشريعية، والذي حقق مساعيكم لتعزيز الديمقراطية، عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية، عبر هذا الحدث الديمقراطي والحضاري اللافت، ما ينم عن حكمتكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف الهامة، متمنين للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه وأداء مهامه".