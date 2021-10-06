شؤون فلسطينية

أبو مازن يهنئ السيسي بذكرى انتصار حرب أكتوبر

أبو مازن يهنئ السيسي بذكرى انتصار حرب أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقال أبو مازن في برقية التهنئة: "نرفع لفخامتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، ومن خلالكم للحكومة والشعب المصري الشقيق، أسمى عبارات التهاني الأخوية بهذه الذكرى الغالية التي استعاد خلالها جيش مصر الباسل الأرض والكرامة، والتي نستلهم منها روح النصر والعزيمة".

وأشاد الرئيس عباس، بالإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي يقوم بها الرئيس السيسي لتحديث وجه مصر ورفع مكانتها.

كما وجدد اعتزازه الكبير بالعلاقات التاريخية والمصيرية، التي يحرص على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيزها والارتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، مثمنا مواقف مصر العظيمة بقيادة الرئيس السيسي الشجاعة والتضامنية الداعمة لقضايا أمتنا، ولقضية شعبنا، ومؤازرته في جميع المحافل وعلى الصعد كافة.

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