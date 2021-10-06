"الاقتصاد" تعلن عن كمية الذهب الواردة خلال شهر أيلول الماضي

رام الله - دنيا الوطنأفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، أن كمية الذهب الواردة إلى المديرية خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بلغت طن واربعمائة وخمسون كغم، في حين بلغ حجم إيراداتها من المعادن الثمينة مليون وثلاثمائة ألف شيكل تقريباً.ويظهر التقرير الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعافي واضح في أسواق الذهب، حيث أظهرت البيانات ارتفاع في الكميات الواردة الى المديرية بنسبة 163% وفي الإيرادات المحققة بنسبة 140% عن نفس الشهر من العام السابق الذي عانى من الاثار السلبية لجائحة كورونا وما نتج عنها من تراخي في الأسواق بشكل عام لا سيما المعدن النفيس.وأشارت الوزارة في بيانها الى ان متوسط سعر اونصة الذهب، سجل عن شهر 9/2021 مبلغ 1777$ في حين سجل متوسط سعر الاونصة عن شهر 9/2020 مبلغ 1922$ أي بانخفاض بنسبة 8% .ولفت التقرير إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال الشهر الماضي 9 جولات تفتيشية شملت 24 محلاً ومصنعاً.