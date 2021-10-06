الاحتلال يستولي على "كرفان" زراعي شرق يطا

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، على "كرفان" زراعي من بلدة يطا، جنوب الخليل.وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "غزيوة" القريبة من مستوطنة "سوسيا"، المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، واستولت على كرفان زراعي، يعود لعائلة اليتيم.وأضاف أن الاحتلال يصعد من اجراءاته القمعية بحق المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة، لإجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.