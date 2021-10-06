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عربي

محمد بن زايد: خرجنا من أزمة "كورونا" بخير وتعلمنا منها دروساً عديدة

محمد بن زايد: خرجنا من أزمة "كورونا" بخير وتعلمنا منها دروساً عديدة
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء،أن  الوضع الصحي في الإمارات بـ"الطيب"، مضيفاً أنها خرجت من أزمة "كورونا" بخير.

وقال بن زايد: "أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات".

​وكانت السلطات الإماراتية، أعلنت الشهر الماضي، السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن، مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الإماراتية: "إن القرار يأتي بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس، الذي جاء نتيجة نجاح الجهود الوطنية المبذولة في عمليات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، بالإضافة إلى توفر لقاحات متعددة ضد كورونا، وتعاون المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في الفترة السابقة".

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