دولي

الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى في ارتفاع أسعار الخام منذ 2014

الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى في ارتفاع أسعار الخام منذ 2014
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً في أسعار الخام الأميركي، اليوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014 وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم.

كذلك ارتفعت أسعار خام برنت لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لاسيما بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة (أوبك +)، الاثنين، الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في وقت سابق إلى 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وكان الخام مرتفعا 0.53 في المئة بما يعادل 42 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت غرينتش، حسبما ذكرت "رويترز".

وصعد خام برنت 0.8 في المئة أو 66 سنتا إلى 83.22 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات الذي سجله في الجلسة الماضية.

واتفقت (أوبك+)، الاثنين الماضي، على الالتزام باتفاق يوليو لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجيا عن تخفيضات تبلغ حاليا 5.8 مليون برميل يوميا.

وقال محللون في شركة (إيه.إن.زد) في مذكرة "النفط الخام واصل مكاسبه مع تخوف المستثمرين من شح في السوق، حيث ترفع أزمة الطاقة الطلب".

وأضافوا: "كانت زيادة (أوبك+) أقل بكثير مما كانت تتوقعه السوق، وذلك بالنظر إلى مأزق الطاقة في أنحاء العالم. وليس من المفاجئ أن تكون هناك تكهنات بأن أوبك ستضطر إلى التحرك قبل الاجتماع المقرر المقبل إذا استمر الطلب في الارتفاع".

أخبار ذات صلة

لقاء مرتقب بين ماكرون وبايدن لإعادة العلاقات بعد أزمة الغواصات

لقاء مرتقب بين ماكرون وبايدن لإعادة العلاقات بعد أزمة الغواصات

مالي تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على تصريحات ماكرون

مالي تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على تصريحات ماكرون

أول زيارة لرئيس إيطالي للجزائر منذ 18 عاماً

أول زيارة لرئيس إيطالي للجزائر منذ 18 عاماً

خفر السواحل يحقق في تسرّب غالونات النفط قبالة سواحل كاليفورنيا

خفر السواحل يحقق في تسرّب غالونات النفط قبالة سواحل كاليفورنيا

لقاء مرتقب بين وزيري خارجية روسيا وإيران لبحث عدة ملفات

لقاء مرتقب بين وزيري خارجية روسيا وإيران لبحث عدة ملفات

بمليون دولار.. بيع لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي

بمليون دولار.. بيع لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي

لأول مرة.. إندونيسيا تختبر استخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل

لأول مرة.. إندونيسيا تختبر استخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل

أمريكا أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا)

أمريكا أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يعزل 14 أسيراً بظروف قاسية في سجن النقب

هيئة الأسرى: الاحتلال يعزل 14 أسيراً بظروف قاسية في سجن النقب

&#34;الديمقراطية&#34;: تصرف المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة بلطجة سياسية

"الديمقراطية": تصرف المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة بلطجة سياسية

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع طرق في محافظة جنين

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع طرق في محافظة جنين

&#34;الديمقراطية&#34;: دروس ومعاني حرب أكتوبر ماثلة بقوة في نضالنا ضد الاحتلال

"الديمقراطية": دروس ومعاني حرب أكتوبر ماثلة بقوة في نضالنا ضد الاحتلال

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم ثلاثة أخرى في سلوان

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم ثلاثة أخرى في سلوان

الاحتلال يستولي على &#34;كرفان&#34; زراعي شرق يطا

الاحتلال يستولي على "كرفان" زراعي شرق يطا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

ما حقيقة خطوبة جوزيف عطية وداليدا خليل؟

ما حقيقة خطوبة جوزيف عطية وداليدا خليل؟

بسبب مسلسل لعبة الحبار..&#34;نتفليكس&#34; تدخل في جدل بعد ظهور رقم هاتف حقيقي

بسبب مسلسل لعبة الحبار.."نتفليكس" تدخل في جدل بعد ظهور رقم هاتف حقيقي

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد &#34;الهيبة – جبل&#34;

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد "الهيبة – جبل"

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

هذه الطفلة أصبحت فنانة عربية شهيرة.. من هي؟

هذه الطفلة أصبحت فنانة عربية شهيرة.. من هي؟

بعد تعطل (فيس بوك).. شاهد كيف سخرت هنا الزاهد من زوجها

بعد تعطل (فيس بوك).. شاهد كيف سخرت هنا الزاهد من زوجها

ما حقيقة إجبار هاجر أحمد على التصوير وهي مصابة بـ(كورونا)؟

ما حقيقة إجبار هاجر أحمد على التصوير وهي مصابة بـ(كورونا)؟

شاهد: حسن يوسف يصدم الجميع برده على مبادرة إلهام شاهين الغريبة

شاهد: حسن يوسف يصدم الجميع برده على مبادرة إلهام شاهين الغريبة

نور عمرو دياب تثير الجدل بالمدة التي لم ترَ فيها والدها

نور عمرو دياب تثير الجدل بالمدة التي لم ترَ فيها والدها

عربي

المغرب: تفكيك خلية موالية لـ&#34;تنظيم الدولة&#34;

المغرب: تفكيك خلية موالية لـ"تنظيم الدولة"

أبو مازن يهنئ أمير قطر بنجاح إجراء أول انتخابات تشريعية

أبو مازن يهنئ أمير قطر بنجاح إجراء أول انتخابات تشريعية

&#34;الحوثيون&#34; يعلنون إسقاط طائرة مسيرة سعودية شمالي صنعاء

"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة مسيرة سعودية شمالي صنعاء

محمد بن زايد: خرجنا من أزمة &#34;كورونا&#34; بخير وتعلمنا منها دروساً عديدة

محمد بن زايد: خرجنا من أزمة "كورونا" بخير وتعلمنا منها دروساً عديدة