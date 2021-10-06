الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين بدر إبراهيم شاهين، ومحمد صلاح الحوراني من بيت ساحور، بعد دهم وتفتيش منزليهما.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الفتى ضياء حبيب ديرية (16 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أسامة خالد العمور من بلدة يطا جنوب الخليل.



وفي القدس المحتلة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية، طالت كلا من عبد الله وعلي بكر مصطفى؛ والأشقاء موسى وقيس ومروان هيثم مصطفى، وأحمد فتحي الأفغاني، وقصي محمد درباس، كما تم اعتقال الشاب ضياء الدين ناصر من القدس.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020.



ووثق التقرير (156) عملية دهم لمنازل المواطنين و(315) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (363) مواطنًا، وبلغ عدد الحواجز (352) مؤقتًا وثابتًا.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فادي أبو ربيع، واسماعيل عوكل، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة القديمة، وفتشتهما.