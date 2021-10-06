طاقم جراحي يُجري ثلاث عمليات جراحية ضخمة على الشرايين السباتية في غزة





رام الله - دنيا الوطنأجرى طاقم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى القدس ثلاث عمليات جراحية ضخمة على الشرايين السباتية، وذلك خلال يومين لمرضى ما بين الخمسين والستين من عمرهم.وقال د.محمد كلوب، رئيس طاقم جراحة الأوعية الدموية، أن المرضى أصيبوا بجلطات دماغية عابرة، وهي إشارات لإمكانية حدوث جلطات كُبرى، ومن ثم خضع المرضى للفحص والتحضير قبل العمليات.وأضاف كلوب:" لقد أُجريت لهم العمليات الجراحية المطلوب لإزالة التضيقات الشريانية باستخدام أحدث التقنيات العالمية الجراحية في مجال جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة".وأوضح كلوب أن المرضى خضعوا للعناية المكثفة لمدة 16 ساعة، ومن ثم نقلهم إلى قسم الجراحة لاستكمال العلاج، ومن ثم خروجهم من المستشفى بصحة جيدة.وشكر الدكتور كلوب أعضاء الطاقم الجراحي وطواقم التخدير والعناية المركزة في مستشفى القدس، وإدارة المستشفى على جهودهم الكبيرة في توفير كافة الامكانيات والمستلزمات الطبية للحفاظ على حياة المرضى، وتقديم لهم خدمات طبية كبيرة تضاهي أفضل المستشفيات الموجودة في المنطقة. خاصة بعد أن اظهرت دراسات ميدانية لطاقم جراحة الأوعية الدموية أن نتائج العمليات الجراحية على الشرايين السباتية تتناسب مع أفضل المراكز العالمية.وذكر كلوب أنه خلال الأعوام الماضية تم اجراء 150 عملية جراحية على الشرايين السباتية في مستشفى القدس ومستشفى غزة الأوروبي.