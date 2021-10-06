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شؤون فلسطينية

حماس: لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طرح موضوع تهدئة طويلة الأمد

حماس: لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طرح موضوع تهدئة طويلة الأمد
وفد حماس في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع إسرائيل.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طرح موضوع تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كشفت أمس الثلاثاء عن تفاصيل لقاء وفد قيادتها برئاسة إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي، باللواء عباس كامل، وزير المخابرات العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت الحركة في بيان أصدرته، مساء الثلاثاء، أن اللقاء شهد أجواءً إيجابية وتفاهم متبادل بين الطرفين، حيث بحثا العديد  من القضايا على مستوى التطورات السياسية والميدانية، والعلاقات الثنائية، وسبل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وترتيب البيت الفلسطيني.

وأفادت حركة حماس في بيانها، أن وفد الحركة عبّر عن تقديره لدور مصر الكبير تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني، ولقاءاتها المتواصلة مع قيادة الحركة، كما قدم الوفد التهنئة لمصر رئاسة وحكومة وشعبا في ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكدت الحركة ان اللقاء تناول التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، وأكدت قيادة الحركة المواقف الواضحة والثابتة في إطار مشروع التحرر الوطني.

وأشارت حماس في بيانها، إلى أن الطرفين بحثا تطورات الملفات الساخنة وسلوك الاحتلال فيها، وخاصة قضية القدس بشكل عام، والشيخ جراح وما يجري في المسجد الأقصى المبارك من ممارسات ومخططات الاحتلال بهذا الخصوص، وسبل التعامل لكبح سلوك الاحتلال وإجراءاته في القدس والأقصى.

وبحسب بيان الحركة، فقد تناول اللقاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام، والأسرى الإداريين بشكل خاص، والمعاناة التي يمرون بها، مؤكدين الدور المصري بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى في ظل تعنت الاحتلال وعدم التقدم في هذا الملف.

وعبّر وفد قيادة الحركة عن تقديره للخطوات التي تقوم بها مصر تجاه قطاع غزة، سواء في موضوع معبر رفح البري، أو إجراءات تخفيف الحصار والمشاركة في الإعمار وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، مع الدعوة إلى المزيد من هذه الخطوات، وخاصة المتعلقة بسفر المواطنين والحركة التجارية.

وناقش الجانبان سبل استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، حيث أكد الوفد حرص  الحركة وتمسكها باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، معبرا عن تقديره  للدور المصري والجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر في ذلك، بحسب بيان حركة حماس.

وأكد الوفد بأنه وفي ضوء التجربة على مدار الأعوام الماضية فإن المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة هو إعادة بناء منظمة التحرير، وتشكيل القيادة الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني التي تشارك فيها جميع القوى، وتمثل شعبنا في الداخل والخارج.

وبحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية بين حركة حماس ومصر، حيث أكد وفد قيادة الحركة حرصه على العلاقة الاستراتيجية مع الأشقاء في مصر انطلاقا من التقدير لمصر، والاعتراف بدورها المحوري في القضية الفلسطينية وملفات المنطقة كافة.

وقدم وفد قيادة الحركة الشكر لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، ولجهاز المخابرات المصرية العامة ممثلا بالسيد الوزير عباس كامل والفريق الذي يتابع العلاقة مع شعبنا وغزة، وأكد الوفد استمرار التواصل والتشاور في مختلف القضايا والتطورات.

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