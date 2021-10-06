أول زيارة لرئيس إيطالي للجزائر منذ 18 عاماً

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، سيصل في زيارة رسمية في يومي 6 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في أول زيارة لرئيس إيطالي للجزائر منذ 18 عاما.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية الخاصة (نوفا) عن السفير الجزائري لدى روما، أحمد بوتاش، "أن زيارة الدولة يتم التحضير لها منذ فترة طويلة، وستكون يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، وتهدف الى منح دفعة قوية للشراكة بين البلدين وفتح افاق تعاون جديدة في جميع القطاعات".الجدير ذكره، أن آخر زيارة لرئيس إيطالي إلى الجزائر كانت قبل 18 عاما، قام بها الرئيس الأسبق كارلوس أزيليو دي تشيامبي.