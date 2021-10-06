المغرب يعلق الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا

ودعت السفارة المسافرين ضمن الرحلات المباشرة بين البلدين إلى الاطلاع على المعطيات الجديدة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الرحلات غير المباشرة لا يشملها القرار، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





فيما لم توضح السفارة الروسية دواعي هذا التعليق المؤقت، كما لم يصدر أي بيان رسمي من قبل السلطات المغربية.





يذكر أن روسيا، أعلنت في أيار/مايو الماضي، استئناف الرحلات الجوية مع ثماني دول، بينها المغرب، وذلك بعد تعليقها ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.





وفي أيلول/ سبتمبرالماضي، عدلت روسيا شروط دخول مواطني المغرب لأراضيها، حيث فرضت وصولهم بشكل حصري إما عبر رحلات جوية مباشرة أو عبر دولة بلا روسيا.







رام الله - دنيا الوطنأفادت السفارة الروسية في الرباط أن السلطات المغربية علّقت الرحلات الجوية المنطلقة من أراضيها مباشرة إلى روسيا، مؤقتًا، بداية من أمس الثلاثاء.