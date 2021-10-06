لقاء مرتقب بين وزيري خارجية روسيا وإيران لبحث عدة ملفات

سيرغي لافروف،

رام الله - دنيا الوطنيناقشوزير الخارجية الروسي، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان،اليوم الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية والوضع في منطقة الخليج والشرق الأوسط.ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد المحادثات الثنائية.وسيناقش الوزيران عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع الحالي في منطقة الخليج، وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان، وكذلك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وإجراءات عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون.