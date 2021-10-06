دولي

بمليون دولار.. بيع لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي

بمليون دولار.. بيع لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي
الملاكم محمد علي كلاي
رام الله - دنيا الوطن
بيعت (26) لوحة فنية من عمل أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي، أمس الثلاثاء، بمبلغ قدر بـ (945524) دولاراً، في مزادٍ لأعماله الفنية غير المعروفة، أقيم بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت لوحة رسمت بالقلم اللباد (الفلوماستر) عن رياضة الملاكمة رسمها الملاكم علي على أكثر من 425 ألف دولار، ومن أكثر الأعمال المطلوبة لوحة (ستينغ لايك بي) أو (السع كنحلة)، والتي رسمها على ورقة في عام 1978، وفق (سبوتنيك).

وعكست لوحات أسطورة الملاكمة اهتمامه بالدين والعدالة الاجتماعية وبمسيرته كملاكم، وكانت التقديرات التي سبقت عملية البيع تشير إلى سعر يتراوح بين 40 و60 ألف دولار.

وكُتبت عليها عبارة "طار كفراشة ولسع كنحلة!" ويقولها ملاكم خسر أمام منافس رفع ذراعيه عاليا دلالة على انتصاره، واشتهر علي باستخدام هذه العبارة ليصف أسلوبه في الملاكمة.

وذكرت دار بونهامز للمزادات أن (26) لوحة فنية من عمل محمد علي بيعت مقابل 945524 دولارا إجمالاً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للتقديرات الأولية. 

وقالت بونهامز: "إن لوحة ستينج لايك بي اشتراها أحد جامعي تذكارات علي ويقيم في بريطانيا، ولم يتم تحديد المشترين الآخرين".

وكانت بعض الأعمال المعروضة للبيع عبارة عن لوحات طبيعية تقليدية، بينما كان البعض الآخر عبارة عن رسوم شخصية تشبه الرسوم المتحركة.

وبيعت لوحة رسمها عام 1979 باللونين الأحمر والأبيض والأزرق على قماش وكتب عليها "أحبك يا أمريكا" بمبلغ 150 ألف دولار، بينما بيع رسم خطه علي في عام 1967 يقارن فيه بين الإسلام والمسيحية بمبلغ 24 ألف دولار، وفق (رويترز).

وأعلن بطل العالم السابق للوزن الثقيل اعتناقه للإسلام في عام 1964 عقب فوزه باللقب لأول مرة، وتوفي في عام 2016 عن عمر (74) عاماً بعد صراع طويل مع مرض باركنسون (الشلل الرعاش).


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