لأول مرة.. إندونيسيا تختبر استخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل

ايرلانجا هارتارتو،

رام الله - دنيا الوطنقال فرابوو سوبيانتو، وزير إندونيسي، "إن بلاده أجرت، أول تجربة طيران باستخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل في إطار مساعيها لإيجاد وسائل مبتكرة لاستغلال الوقود المستخرج من زيت النخيل".وذكروزير الاقتصاد، في مؤتمر عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء،: "أن إندونيسيا باعتبارها أكبر منتج تحتاج بالطبع لابتكار استخدامات لزيت النخيل ومنها تطوير الوقود الحيوي ووقود الطائرات الحيوي، ومواصلة برنامج دي 100" في إشارة إلى وقود ديزل منتج بالكامل من زيت النخيل.وأشار الوزير أن بلاده أجرت أول تجربة طيران باستخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل، حيث قطعت الطائرة مسافة تتجاوز 100 كيلومتر من العاصمة جاكرتا إلى مدينة باندونج.واحتوى الوقود الحيوي المستخدم في تجربة الطيران 2.4 في المئة فقط من زيت النخيل، لكن إندونيسيا تستهدف رفعها إلى خمسة في المئة بحلول 2025.الجديرذكره، أن لدى إندونيسيا حاليا برنامج إلزامي لاستخدام الوقود الحيوي بإضافة 30 في المئة من زيت النخيل، الصالح للاستهلاك البشري.