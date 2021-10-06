دولي

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق
الليرة التركية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الأربعاء بسبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة.

وتراجعت العملة التركية، صباح اليوم الأربعاء، لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار.

واقتربت الليرة التركية بهذا التراجع من أدنى مستوى لها على الإطلاق والذي كانت قد سجلته الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت رويترز.

في المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار مدعوما بمخاوف بشأن التضخم العالمي والتشديد المنتظر من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، "البنك المركزي الأميركي".

وعند الساعة 6:10 صباحا بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الليرة التركية 8.9250، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.9490 الذي وصلت إليها في 29 سبتمبر الماضي، وسط مخاوف بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، تعرضت الليرة التركية لضغوط قوية، وهبطت لأدنى مستوياتها في 3 أشهر أمام الدولار وبلغت خسائرها منذ بداية العام الجاري أكثر من 16 في المئة.

وفي ذلك الحين، أرجع خبراء اقتصاديون هبوط العملة التركية إلى خفض قدره 100 نقطة أساس في سعر الفائدة يقدم تحفيزا طالما سعى إليه أردوغان على الرغم من وصول التضخم إلى 19.25 في المئة الشهر الماضي، وفقا لرويترز.

ويواجه الاقتصاد التركي أزمة عدم ثقة من قبل المستثمرين بسبب الخلاف حول آلية عمل البنك المركزي مما أدى إلى تزايد الضغوط على الليرة وارتفاع الأسعار التي دفعت التضخم إلى 19.25 في المئة، وهو ثاني أعلى معدل في مجموعة العشرين.

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