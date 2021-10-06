غزة: 10 وفيات و870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 3333 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 1200 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 174364 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 17552 حالة، وإجمالي المتعافين 155380 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1432 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 329 حالة، من بينها 211 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 431214 شخصا.