مصر: منع دخول المؤسسات الحكومية لغير الملحقين

نادر سعد،

رام الله - دنيا الوطنقالالمتحدث باسم الحكومة المصرية: "إن السلطات توجه لإصدار قرار بعدم السماح لأي مواطن بدخول أي مؤسسة حكومية إلا إذا كان حاصلا على لقاح (كورونا)".وفي تصريح لقناة (صدى البلد)، أكد أن المواطن الذي يتوجه لمصلحة حكومية لن يحصل على الخدمة إلا من خلال تقديمه شهادة تثبت حصول على اللقاح.وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد تطبيق هذا التوجه، مشيراً إلى أن الأمر سيتبع عند الانتهاء من تطعيم الموظفين الذين لن يسمح لهم بدخول مقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح.وأشار إلى أنه تم تطعيم ثلاثة ملايين موظف، فيما يتبقى نحو 500 ألف موظف فقط، يجري العمل على تطعيمهم في الوقت الراهن.