العاهل السعودي يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر

رام الله - دنيا الوطنتسلم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوراق اعتماد بندر بن محمد العطية، سفيراً لدولة قطر لدى السعودية.ونشرت وزارة الخارجية القطرية صورة لتسليم بندر بن محمد العطية، أوراق اعتماده سفيراً لدولة قطر لدى السعودية، للعاهل السعودي.ونقل السفير تحيات أمير تميم بن حمد آل ثاني، إلى خادم الحرمين الشريفين، والتمنيات بموفور الصحة والعافية، ولحكومة وشعب المملكة بدوام التقدم والازدهار.من جانبه، عبر العاهل السعودي عن تحياته إلى أمير قطر، متمنياً له الصحة والسعادة، واستمرار التقدم والازدهار لدولة قطر.وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي.