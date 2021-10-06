شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالرصاص وقنابل الصوت، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، والمزارعين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ستة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، ومغادرة الصيادين إلى الشاطئ.

كما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وأرغمتهم على تركها، ومغادرة المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن الاحتلال يتعمد يومياً التنغيص على الصيادين في بحر غزة، ويستهدف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع ويمنعهم من الوصول إليها أو فلاحتها.

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