دولي

الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الصيني قضية (تايوان)

الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الصيني قضية (تايوان)
الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مباحثات حول ملف تايوان مؤكدًا عزم بلاده الالتزام بقانون العلاقات مع تايوان.

وقال الرئيس الأمريكي، "لقد تحدثت مع الرئيس (شي جين بينغ) حول تايوان، نتفق على أننا سنلتزم بالاتفاقية الخاصة بتايوان، نحن ملتزمون بها، وأوضحت أنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى فعل أي شيء آخر غير احترام الاتفاقية". بحسب ما جاء على موقع (سوبتنيك الروسية).

يذكر أن الولايات المتحدة،  قد نددت، الأحد الماضي، بأنشطة (بكين) العسكرية التي وصفتها بـ (الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار"، غداة تنفيذ مقاتلات وقاذفات صينية أكبر توغل في تاريخها في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الجمعة، تنفيذ القوات الجوية الصينية أكبر توغل في مجال دفاعها الجوي، حيث حلقت (38) طائرة صينية على موجتين، بالتزامن مع احتفال بكين بتأسيس "جمهورية الصين الشعبية".

ويشار إلى أن الصين تعتبر أن بحر الصين الجنوبي بغالبيته يقع ضمن سيادتها، وهي تخوض نزاعًا على هذا الصعيد مع دول أخرى، كما تعتبر أن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها.

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