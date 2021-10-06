الرئيس التونسي يدعو إلى التسريع في تشكيل الحكومة

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس، نجلاء بودن رمضان المكلفة بتشكيل الحكومة لتسريع في تشكيل الحكومة من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي وتطلعاته..واستضاف الرئيس سعيد خلال استقباله المكلفة بتشكيل الحكومة رمضان بقصر قرطاج، للاطلاع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً على ضرورة التسريع في ذلك، للعمل على تلبية آمال الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته.وكلف الرئيس التونسي رمضان يوم 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، بتشكيل الحكومة، وذلك في ظل أزمة سياسية وإجراءات استثنائية تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وتعليق فصول من الدستور.