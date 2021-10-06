دولي

أميركا تكشف حجم مخزونها من الرؤوس النووية

أميركا تكشف حجم مخزونها من الرؤوس النووية
أسلحة نووية أمريكية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، ولأول مرة، حجم المخزون الأميركي من الرؤوس النووية الحربية.

وقالت الخارجية الأميركية إنه في 30 سبتمبر 2020، كان الجيش الأميركي يمتلك ما يصل إلى 3750 رأسا نوويا مفعّلا أو غير مفعل، ما يعني أقل بـ55 رأسا نوويا عن العام 2019 و72 رأسا نوويا عن العام 2017، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويعد هذا العدد من الرؤوس النووية الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأميركي ذروته في أوج الحرب الباردة مع روسيا في العام 1967، عندما كان وصل عدد الرؤوس الحربية التي يمتلكها الجيش الأميركي إلى 31,255 رأسا حربيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "زيادة الشفافية بشأن المخزونات النووية للدول مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح"، بحسب فرانس برس.

وجاء هذا الإعلان عن أعداد الرؤوس النووية، في الوقت الذي تبذل فيه إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن جهودا لاستئناف محادثات مراقبة الأسلحة مع روسيا بعد تعثرها في عهد ترامب، الذي كان قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى مع روسيا، كما انسحب من معاهدة ستارت الجديدة العام الماضي قبل انتهاء صلاحيتها يوم 5 فبراير.

 وتنص "معاهدة ستارت" على عدد أقصى من الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لواشنطن وموسكو الاحتفاظ بها، غير أن ترامب صرح آنذاك أنه يريد صفقة جديدة تشمل الصين، التي لا تمتلك سوى عدد قليل من الرؤوس الحربية مقارنة مع أميركا وروسيا.

لكن بايدن الذي تولى منصبه في 20 يناير اقترح على الفور تمديد المعاهدة لخمس سنوات، وهو ما وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بسرعة، وتحدد المعاهدة عدد الرؤوس النووية التي يمكن لكل من موسكو وواشنطن نشرها بـ1550 رأسا حربيا.

وتفيد إحصاءات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في يناير 2021، تشمل الرؤوس الحربية التي سحبت ولم تدرج في أرقام وزارة الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة تمتلك 5550 من هذه الرؤوس مقابل 6255 لدى روسيا.

أما الصين فتمتلك 350 رأسا نوويا، فيما تمتلك بريطانيا وفرنسا 225 و290 على الترتيب، بحسب المعهد الذي قال إن الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية تمتلك مجتمعة نحو 460 رأسا نوويا.

أخبار ذات صلة

مالي تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على تصريحات ماكرون

مالي تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على تصريحات ماكرون

أول زيارة لرئيس إيطالي للجزائر منذ 18 عاماً

أول زيارة لرئيس إيطالي للجزائر منذ 18 عاماً

خفر السواحل يحقق في تسرّب غالونات النفط قبالة سواحل كاليفورنيا

خفر السواحل يحقق في تسرّب غالونات النفط قبالة سواحل كاليفورنيا

لقاء مرتقب بين وزيري خارجية روسيا وإيران لبحث عدة ملفات

لقاء مرتقب بين وزيري خارجية روسيا وإيران لبحث عدة ملفات

بمليون دولار.. بيع لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي

بمليون دولار.. بيع لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي

لأول مرة.. إندونيسيا تختبر استخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل

لأول مرة.. إندونيسيا تختبر استخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل

أمريكا أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا)

أمريكا أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا)

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

طاقم جراحي يُجري ثلاث عمليات جراحية ضخمة على الشرايين السباتية في غزة

طاقم جراحي يُجري ثلاث عمليات جراحية ضخمة على الشرايين السباتية في غزة

الاحتلال ينشر حواجز ويضيق على أهالي الشيخ جراح

الاحتلال ينشر حواجز ويضيق على أهالي الشيخ جراح

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء

العملات: ارتفاع طفيف للدولار

العملات: ارتفاع طفيف للدولار

الطقس: ارتفاع طفيف آخر يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف آخر يطرأ على درجات الحرارة

الضابطة الجمركية تضبط مواد تنحيف ممنوعة من التداول في محافظة رام الله

الضابطة الجمركية تضبط مواد تنحيف ممنوعة من التداول في محافظة رام الله

بنك فلسطين يصدر تنويهاً حول روابط &#34;مشبوهة&#34; تطرح جوائز باسمه

بنك فلسطين يصدر تنويهاً حول روابط "مشبوهة" تطرح جوائز باسمه

منوعات

بسبب مسلسل لعبة الحبار..&#34;نتفليكس&#34; تدخل في جدل بعد ظهور رقم هاتف حقيقي

بسبب مسلسل لعبة الحبار.."نتفليكس" تدخل في جدل بعد ظهور رقم هاتف حقيقي

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد &#34;الهيبة – جبل&#34;

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد "الهيبة – جبل"

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

هذه الطفلة أصبحت فنانة عربية شهيرة.. من هي؟

هذه الطفلة أصبحت فنانة عربية شهيرة.. من هي؟

بعد تعطل (فيس بوك).. شاهد كيف سخرت هنا الزاهد من زوجها

بعد تعطل (فيس بوك).. شاهد كيف سخرت هنا الزاهد من زوجها

ما حقيقة إجبار هاجر أحمد على التصوير وهي مصابة بـ(كورونا)؟

ما حقيقة إجبار هاجر أحمد على التصوير وهي مصابة بـ(كورونا)؟

شاهد: حسن يوسف يصدم الجميع برده على مبادرة إلهام شاهين الغريبة

شاهد: حسن يوسف يصدم الجميع برده على مبادرة إلهام شاهين الغريبة

نور عمرو دياب تثير الجدل بالمدة التي لم ترَ فيها والدها

نور عمرو دياب تثير الجدل بالمدة التي لم ترَ فيها والدها

بطريقته الطريفة.. شاهد كيف سخر محمد هنيدي من مستخدمي (فيس بوك)

بطريقته الطريفة.. شاهد كيف سخر محمد هنيدي من مستخدمي (فيس بوك)

عربي

المغرب يعلق الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا

المغرب يعلق الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا

اليمن: تأثر عدة محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة من إعصار (شاهين)

اليمن: تأثر عدة محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة من إعصار (شاهين)

مصر: منع دخول المؤسسات الحكومية لغير الملحقين

مصر: منع دخول المؤسسات الحكومية لغير الملحقين

العاهل السعودي يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر

العاهل السعودي يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر