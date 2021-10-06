دولي

الصحة العالمية تحذر: لم نتجاوز مرحلة الخطر في مواجهة (كورونا)

الصحة العالمية تحذر: لم نتجاوز مرحلة الخطر في مواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة الصحة العالمية من أنّ العالم لم يتجاوز مرحلة الخطر في التصدّي لفيروس (كورونا) ، على الرّغم من اعتقاد كثير من الناس أنّ الوباء شارف على الانتهاء.

وقالت ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة (كوفيد-19): "إنّ 3,1 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، علماً بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير".

وأضافت فان كيركوف خلال مؤتمر مباشر عبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي "الوضع لا يزال ديناميكيًا للغاية، إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).

وتابعت "لم نتخطّ مرحلة الخطر، لا نزال إلى حدّ بعيد في وسط هذه الجائحة، لكن أين تحديدًا، نحن لسنا متأكّدين بعد، لأنّنا بصراحة لا نستخدم ما لدينا حاليًا من وسائل لكي تجعلنا قريبين من النهاية".

وقالت فان كيركوف: "ما يصعب عليّ فهمه هو أنّ وحدات العناية المشدّدة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرّغم من ذلك الناس في الشوارع يتصرّفون وكان الأمر انتهى تمامًا".

وشدّدت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية على أنّ الفيروس التاجي لن يُقضى عليه، راجعةً ذلك إلى الطريقة التي يتعامل فيها العالم مع الأزمة.

وأشارت فان كيركوف إلى أن المتوفين مؤخّرًا بسبب فيروس (كورونا) هم بغالبيتهم غير ملقّحين.

وانتقدت المسؤولة في منظمة الصحة المعلومات المغلوطة والمضلّلة حول (كوفيد-19) التي يتم تداولها على الإنترنت، حيث قالت: "إنّ هذه المعلومات تؤدّي إلى وفيات، لا مجال لتنميق الأمر".

ولفتت المسؤولة التقنية عن مكافحة (كوفيد-19) إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة الثلاثة أشهر إلى 18 شهرًا المقبلة.

أخبار ذات صلة

أميركا تكشف حجم مخزونها من الرؤوس النووية

أميركا تكشف حجم مخزونها من الرؤوس النووية

زلزال يهز شمال اليابان ولا موجات تسونامي

زلزال يهز شمال اليابان ولا موجات تسونامي

وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن بصدد توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع بعض الدول

وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن بصدد توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع بعض الدول

خلال فترة انقطاع خدمة &#34;فيسبوك&#34;.. تطبيق (تلغرام) يكسب أكثر من 70 مليون مستخدم

خلال فترة انقطاع خدمة "فيسبوك".. تطبيق (تلغرام) يكسب أكثر من 70 مليون مستخدم

المدير التنفيذي لـ (فيسبوك) يعلق على الاتهامات الموجهة لشركته

المدير التنفيذي لـ (فيسبوك) يعلق على الاتهامات الموجهة لشركته

شركة ترسل 90 مليون دولار لمستخدمين بسبب خطأ تقني وطالبتهم بإعادة الأموال

شركة ترسل 90 مليون دولار لمستخدمين بسبب خطأ تقني وطالبتهم بإعادة الأموال

كشفت واقعة غريبة.. مستشارة ترامب السابقة: استعمل مكياجي الخاص خلال خطابه بالسعودية

كشفت واقعة غريبة.. مستشارة ترامب السابقة: استعمل مكياجي الخاص خلال خطابه بالسعودية

النحل يقتل عشرات طيور البطريق المهددة بالانقراض في جنوب أفريقيا

النحل يقتل عشرات طيور البطريق المهددة بالانقراض في جنوب أفريقيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط مواد تنحيف ممنوعة من التداول في محافظة رام الله

الضابطة الجمركية تضبط مواد تنحيف ممنوعة من التداول في محافظة رام الله

بنك فلسطين يصدر تنويهاً حول روابط &#34;مشبوهة&#34; تطرح جوائز باسمه

بنك فلسطين يصدر تنويهاً حول روابط "مشبوهة" تطرح جوائز باسمه

الغرفة التجارية بالوسطى تعلن بدء استقبال طلبات التصاريح الجديدة.. وفق هذه الآلية

الغرفة التجارية بالوسطى تعلن بدء استقبال طلبات التصاريح الجديدة.. وفق هذه الآلية

عياش يهنئ الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

عياش يهنئ الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

اشتية: جهاز الشرطة هو العنوان الرئيسي للعلاقة مع المواطنين

اشتية: جهاز الشرطة هو العنوان الرئيسي للعلاقة مع المواطنين

مجموعة محامون من أجل العدالة تكشف تفاصيل جديدة بقضية وفاة نزار بنات

مجموعة محامون من أجل العدالة تكشف تفاصيل جديدة بقضية وفاة نزار بنات

الرئيس عباس يقلد اللواء حازم عطا الله وسام نجمة القدس العسكري بمناسبة نهاية خدمته

الرئيس عباس يقلد اللواء حازم عطا الله وسام نجمة القدس العسكري بمناسبة نهاية خدمته

حماس ومصر تتفقان على تثبيت التهدئة وإعادة الاعمار

حماس ومصر تتفقان على تثبيت التهدئة وإعادة الاعمار

منوعات

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد &#34;الهيبة – جبل&#34;

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد "الهيبة – جبل"

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

هذه الطفلة أصبحت فنانة عربية شهيرة.. من هي؟

هذه الطفلة أصبحت فنانة عربية شهيرة.. من هي؟

بعد تعطل (فيس بوك).. شاهد كيف سخرت هنا الزاهد من زوجها

بعد تعطل (فيس بوك).. شاهد كيف سخرت هنا الزاهد من زوجها

ما حقيقة إجبار هاجر أحمد على التصوير وهي مصابة بـ(كورونا)؟

ما حقيقة إجبار هاجر أحمد على التصوير وهي مصابة بـ(كورونا)؟

شاهد: حسن يوسف يصدم الجميع برده على مبادرة إلهام شاهين الغريبة

شاهد: حسن يوسف يصدم الجميع برده على مبادرة إلهام شاهين الغريبة

نور عمرو دياب تثير الجدل بالمدة التي لم ترَ فيها والدها

نور عمرو دياب تثير الجدل بالمدة التي لم ترَ فيها والدها

بطريقته الطريفة.. شاهد كيف سخر محمد هنيدي من مستخدمي (فيس بوك)

بطريقته الطريفة.. شاهد كيف سخر محمد هنيدي من مستخدمي (فيس بوك)

بشرى تفاجئ جمهورها بهذا السر قبل انطلاق مهرجان الجونة

بشرى تفاجئ جمهورها بهذا السر قبل انطلاق مهرجان الجونة

عربي

تونس: مصرع 3 عسكريين بسقوط مروحية عسكرية

تونس: مصرع 3 عسكريين بسقوط مروحية عسكرية

الجيش اللبناني يصدر بياناً يعلن فيه أمراً خطيراً للشعب.. ما هو؟

الجيش اللبناني يصدر بياناً يعلن فيه أمراً خطيراً للشعب.. ما هو؟

الجزائر تتجه نحو تجريم الاستعمار الفرنسي

الجزائر تتجه نحو تجريم الاستعمار الفرنسي

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية