الصحة العالمية تحذر: لم نتجاوز مرحلة الخطر في مواجهة (كورونا)

وقالت ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة (كوفيد-19): "إنّ 3,1 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، علماً بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير".





وأضافت فان كيركوف خلال مؤتمر مباشر عبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي "الوضع لا يزال ديناميكيًا للغاية، إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).





وتابعت "لم نتخطّ مرحلة الخطر، لا نزال إلى حدّ بعيد في وسط هذه الجائحة، لكن أين تحديدًا، نحن لسنا متأكّدين بعد، لأنّنا بصراحة لا نستخدم ما لدينا حاليًا من وسائل لكي تجعلنا قريبين من النهاية".





وقالت فان كيركوف: "ما يصعب عليّ فهمه هو أنّ وحدات العناية المشدّدة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرّغم من ذلك الناس في الشوارع يتصرّفون وكان الأمر انتهى تمامًا".





وشدّدت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية على أنّ الفيروس التاجي لن يُقضى عليه، راجعةً ذلك إلى الطريقة التي يتعامل فيها العالم مع الأزمة.





وأشارت فان كيركوف إلى أن المتوفين مؤخّرًا بسبب فيروس (كورونا) هم بغالبيتهم غير ملقّحين.





وانتقدت المسؤولة في منظمة الصحة المعلومات المغلوطة والمضلّلة حول (كوفيد-19) التي يتم تداولها على الإنترنت، حيث قالت: "إنّ هذه المعلومات تؤدّي إلى وفيات، لا مجال لتنميق الأمر".





ولفتت المسؤولة التقنية عن مكافحة (كوفيد-19) إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة الثلاثة أشهر إلى 18 شهرًا المقبلة.





رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة الصحة العالمية من أنّ العالم لم يتجاوز مرحلة الخطر في التصدّي لفيروس (كورونا) ، على الرّغم من اعتقاد كثير من الناس أنّ الوباء شارف على الانتهاء.