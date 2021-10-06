زلزال يهز شمال اليابان ولا موجات تسونامي

رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس "ريختر" ضرب مقاطعتي آوموري وإيواتي شمال اليابان، دون أن يتسبب بحدوث موجات تسونامي.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن الزلزال وقع فجر اليوم الأربعاء، ولم ترد أنباء عن أضرار في محطة معالجة الوقود النووي بالمنطقة.وأكدت الهيئة، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة، لإجراء فحوص بشأن السلامة.يذكر أن زلزالا وقع يوم أمس في مياه المحيط الهادئ قرب السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية، دون ورود أنباء عن إصابات.