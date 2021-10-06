خلال فترة انقطاع خدمة "فيسبوك".. تطبيق (تلغرام) يكسب أكثر من 70 مليون مستخدم

رام الله - دنيا الوطنقال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق (تلغرام) للرسائل، إن التطبيق اكتسب أكثر من 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة انقطاع خدمة (فيسبوك)، حيث ظل الناس في جميع أنحاء العالم بدون خدمات الرسائل الرئيسية لما يقرب من ست ساعات.وكتب دوروف على قناته على (تلغرام): "تجاوز معدل النمو اليومي لتطبيق تلغرام المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد".وقال دوروف: إن بعض المستخدمين في الأمريكيتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة حيث اندفع الملايين للتسجيل في نفس الوقت لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر: إن انقطاع الخدمة أظهر تداعيات الاعتماد على عدد قليل من اللاعبين الكبار وأكد الحاجة إلى المزيد من المنافسين.وقالت روسيا إن الحادث يظهر أن موسكو كانت محقة في تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي.وأنحت شركة (فيسبوك) باللوم في انقطاع الخدمة، الذي منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول إلى خدمات مثل (واتساب) و(إنستغرام) و(ماسينجر)، على تغيير ترتب عليه خلل في منظومة الإعداد والتشكيل.