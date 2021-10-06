الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في القدس والضفة

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة، اعتقلت خلالها 12 فلسطينيًا.وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من مدينة القدس المحتلة وهم: عبد الله بكر مصطفى، وعلي بكر مصطفى، وموسى هيثم مصطفى، وقيس هيثم مصطفى، ومروان هيثم مصطفى، وأحمد فتحي الأفغاني، وقصي محمد درباس، وضياء الدين ناصر.كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى ضياء ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وفادي أبو ربيع من نابلس، وإسماعيل عوكل من سلفيت، وأسامة العمور من يطا جنوب الخليل.