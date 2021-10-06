شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع طفيف آخر يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف آخر يطرأ على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا الى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض  طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 26-17 29-19 30-18 بيت لحم 26-17 29-19 30-18
رام الله والبيرة 25-16 28-18 29-17 طولكرم 29-20 31-21 32-20
نابلس 28-18 30-20 31-19 قلقيلية 29-20 31-21 32-20
جنين 30-20 32-21 33-20 سلفيت 26-17 29-19 30-18
طوباس 31-21 33-22 34-21 روابي 28-18 30-20 31-19
الخليل 25-16 28-18 29-17 غزه 28-21 30-23 30-22
أريحا 35-24 37-25 38-24 خانيونس 28-21 30-23 30-22
الأغوار الشمالية 33-22 35-23 35-22 رفح 29-20 31-22 31-21

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