وفاة عميد كلية التربية بجامعة الأقصى بغزة بعد إصابته بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة الأقصى في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة الدكتور خالد خميس السر، عمر كلية التربية فيها، جراء إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.الدكتور خالد الخميس السر، من مواليد مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وحاصل على شهادة الدكتوراه في أصول تربية - مناهج وطرق تدريس رياضيات، من الجامعة الأردنية.تولى العديد من المناصب، منها، عميد كلية التربية في جامعة الأقصى، ومساعد نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، ومساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية.