شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط مواد تنحيف ممنوعة من التداول في محافظة رام الله

الضابطة الجمركية تضبط مواد تنحيف ممنوعة من التداول في محافظة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
ضبط جهاز الضابطة الجمركية، مساء اليوم الثلاثاء، في محافظة رام الله والبيرة، 42 عبوة مواد تنحيف وقرابة 2 كيلو أعشاب تنحيف ممنوعة من التداول في السوق الفلسطينية؛ نتيجة لضررها على صحة المواطنين. 

وأشار الجهاز، في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، إلى أن جاء ذلك بناءً على معلومات أفادت بوجود الكمية داخل إحدى المركبات في المحافظة، وعليه توجهت قوة من الجهاز إلى المكان المشتبه به وضبطت الكمية. 

وباستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الصحة أقرت إتلاف الكمية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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