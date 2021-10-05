بنك فلسطين يصدر تنويهاً حول روابط "مشبوهة" تطرح جوائز باسمه











رام الله - دنيا الوطنأكد بنك فلسطين، أن هناك روابط الكترونية مشبوهة تبلغ عن حملة وهمية منسوبة الى بنك فلسطين، بجوائز مالية كبيرة، وتستلزم الضغط على رابط معين للاشتراك بالحملة.وقال البنك في تنويه أصدره مساء اليوم الثلاثاء، نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "يرجى من المواطنين عدم التعاطي مع هذه الروابط، حرصا على أمن المعلومات الشخصية المخزنة على هواتفهم".وفي السياق، أكد البنك، أن عناوين الموقع الالكتروني الخاص به هي: www.bankofpalestine.com، و www.bop.ps، مشيرا إلى أنه يعمل على ملاحقة هذه المواقع مع الجهات الأمنية الرسمية.