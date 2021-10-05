الغرفة التجارية بالوسطى تعلن بدء استقبال طلبات التصاريح الجديدة.. وفق هذه الآلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى عن بدء استقبال طلبات التصاريح الجديدة، بعد غد الخميس الموافق، وستستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك خلال أيام وأوقات الدوام الرسمي.وأشارت الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن التسجيل سيكون وفق مجموعة من الاليات، ومنها أن يكون العمر ما بين 26 ودون 58 عاماُ للمتزوجين، وفوق سن الـ33 عاما لغير المتزوجين.وأكدت الغرفة التجارية، أن النساء مستثنيات من التقديم في هذه الكوتة، كما يشترط الا يكون المتقدم موظفاً، كذلك سيكون التسجيل بناء على عنوان السكن فقط، ومجاني بدون أي رسوم.وشددت على ضرورة أن يحضر المتقدم الأوراق والمستندات، والتي تشمل على صورة الهوية مكتوب عليها رقم الهاتف، وصورة عن بطاقة التطعيم وتكون مختومة، وشهادي متعافي كورونا لمن لا يستطيعون تلقي اللقاح.وفي السياق ذاته، أكدت الغرفة التجارية في المحافظة الوسطى، أن السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية، غير مطلوبين للتسجيل، وليسوا من ضمن معايير التقييم، لافتة إلى أن اختيار الأسماء سيكون بعد الانتهاء من التسجيل بناء على القرعة.