شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل لقاء قيادة حركة حماس مع وزير المخابرات العامة المصرية

الكشف عن تفاصيل لقاء قيادة حركة حماس مع وزير المخابرات العامة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تفاصيل لقاء وفد قيادتها برئاسة إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي، باللواء عباس كامل، وزير المخابرات العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت الحركة في بيان أصدرته، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللقاء شهد أجواءً إيجابية وتفاهم متبادل بين الطرفين، حيث بحثا العديد  من القضايا على مستوى التطورات السياسية والميدانية، والعلاقات الثنائية، وسبل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وترتيب البيت الفلسطيني.

وأفادت حركة حماس في بيانها، أن وفد الحركة عبّر عن تقديره لدور مصر الكبير تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني، ولقاءاتها المتواصلة مع قيادة الحركة، كما قدم الوفد التهنئة لمصر رئاسة وحكومة وشعبا في ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكدت الحركة ان اللقاء تناول التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، وأكدت قيادة الحركة المواقف الواضحة والثابتة في إطار مشروع التحرر الوطني.

وأشارت حماس في بيانها، إلى أن الطرفين بحثا تطورات الملفات الساخنة وسلوك الاحتلال فيها، وخاصة قضية القدس بشكل عام، والشيخ جراح وما يجري في المسجد الأقصى المبارك من ممارسات ومخططات الاحتلال بهذا الخصوص، وسبل التعامل لكبح سلوك الاحتلال وإجراءاته في القدس والأقصى.

وبحسب بيان الحركة، فقد تناول اللقاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام، والأسرى الإداريين بشكل خاص، والمعاناة التي يمرون بها، مؤكدين الدور المصري بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى في ظل تعنت الاحتلال وعدم التقدم في هذا الملف.

وعبّر وفد قيادة الحركة عن تقديره للخطوات التي تقوم بها مصر تجاه قطاع غزة، سواء في موضوع معبر رفح البري، أو إجراءات تخفيف الحصار والمشاركة في الإعمار وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، مع الدعوة إلى المزيد من هذه الخطوات، وخاصة المتعلقة بسفر المواطنين والحركة التجارية.

وناقش الجانبان سبل استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، حيث أكد الوفد حرص  الحركة وتمسكها باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، معبرا عن تقديره  للدور المصري والجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر في ذلك، بحسب بيان حركة حماس.

وأكد الوفد بأنه وفي ضوء التجربة على مدار الأعوام الماضية فإن المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة هو إعادة بناء منظمة التحرير، وتشكيل القيادة الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني التي تشارك فيها جميع القوى، وتمثل شعبنا في الداخل والخارج.

وبحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية بين حركة حماس ومصر، حيث أكد وفد قيادة الحركة حرصه على العلاقة الاستراتيجية مع الأشقاء في مصر انطلاقا من التقدير لمصر، والاعتراف بدورها المحوري في القضية الفلسطينية وملفات المنطقة كافة.

وقدم وفد قيادة الحركة الشكر لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، ولجهاز المخابرات المصرية العامة ممثلا بالسيد الوزير عباس كامل والفريق الذي يتابع العلاقة مع شعبنا وغزة، وأكد الوفد استمرار التواصل والتشاور في مختلف القضايا والتطورات.

أخبار ذات صلة

عياش يهنئ الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

عياش يهنئ الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

اشتية: العبء المالي على السلطة الفلسطينية أكبر بكثير من مواردها

اشتية: العبء المالي على السلطة الفلسطينية أكبر بكثير من مواردها

اشتية: جهاز الشرطة هو العنوان الرئيسي للعلاقة مع المواطنين

اشتية: جهاز الشرطة هو العنوان الرئيسي للعلاقة مع المواطنين

مجموعة محامون من أجل العدالة تكشف تفاصيل جديدة بقضية وفاة نزار بنات

مجموعة محامون من أجل العدالة تكشف تفاصيل جديدة بقضية وفاة نزار بنات

البطش: استمرار الحصار على غزة سيفرج الأوضاع وندعو لاستعادة الوحدة الوطنية

البطش: استمرار الحصار على غزة سيفرج الأوضاع وندعو لاستعادة الوحدة الوطنية

الرئيس عباس يقلد اللواء حازم عطا الله وسام نجمة القدس العسكري بمناسبة نهاية خدمته

الرئيس عباس يقلد اللواء حازم عطا الله وسام نجمة القدس العسكري بمناسبة نهاية خدمته

حماس ومصر تتفقان على تثبيت التهدئة وإعادة الاعمار

حماس ومصر تتفقان على تثبيت التهدئة وإعادة الاعمار

مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش يهنئ الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

عياش يهنئ الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

اشتية: جهاز الشرطة هو العنوان الرئيسي للعلاقة مع المواطنين

اشتية: جهاز الشرطة هو العنوان الرئيسي للعلاقة مع المواطنين

الرئيس عباس يقلد اللواء حازم عطا الله وسام نجمة القدس العسكري بمناسبة نهاية خدمته

الرئيس عباس يقلد اللواء حازم عطا الله وسام نجمة القدس العسكري بمناسبة نهاية خدمته

مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

قيادي بحماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

قيادي بحماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

نابلس: مستوطنون يشعلون النار بأراضي المواطنين بقريتي قصرة وجوريش

نابلس: مستوطنون يشعلون النار بأراضي المواطنين بقريتي قصرة وجوريش

النضال الشعبي: دخول الشاباك والجيش لبلدات الداخل المحتل سيتبعه اعتداءات لحقوق المواطنين

النضال الشعبي: دخول الشاباك والجيش لبلدات الداخل المحتل سيتبعه اعتداءات لحقوق المواطنين

مؤسسة حقوقية تجدد مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام في قطاع غزة

مؤسسة حقوقية تجدد مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام في قطاع غزة

منوعات

طاقم سينمائي روسي ينطلق إلى الفضاء لإنتاج أول فيلم في المدار

طاقم سينمائي روسي ينطلق إلى الفضاء لإنتاج أول فيلم في المدار

إذا كنت من محبي Squid Game.. إليك مسلسل Alice in Borderland

إذا كنت من محبي Squid Game.. إليك مسلسل Alice in Borderland

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ&#34;يوتيوبرز&#34; أنس وأصالة

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ"يوتيوبرز" أنس وأصالة

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

عربي

الجيش اللبناني يصدر بياناً يعلن فيه أمراً خطيراً للشعب.. ما هو؟

الجيش اللبناني يصدر بياناً يعلن فيه أمراً خطيراً للشعب.. ما هو؟

الجزائر تتجه نحو تجريم الاستعمار الفرنسي

الجزائر تتجه نحو تجريم الاستعمار الفرنسي

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال