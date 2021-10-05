عياش يهنئ الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

رام الله - دنيا الوطنهنأ الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني ، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الشقيق، لمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.وقال د. عياش في برقيته: "يطيب لنا بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، أن أتقدم لكم بأسمي شخصيا، بأحر التهاني القلبية".وأضاف تلك الذكرى التي سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية بكافة أسلحتها نصرا تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت فى صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل العرب والمصريين، وأكدت على شجاعة المصريين وقدرتهم المواجهة.ودعا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العزيزة عليكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقكم في جهودكم من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلعون وشعبكم الشقيق إليها، وصون مكتسباته وانجازاته في الاستقرار والازدهار، والحفاظ على دور مصر الريادي والقومي في الدفاع عن قضايا أمتنا وفي الطليعة منها قضية فلسطين".وقال: "نقدر عاليا وقوفكم الدائم ودعمكم الأخوي الثابت لشعبنا عبر سيرة نضاله الطويلة لإنهاء الاحتلال لبلادنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وحيا د. عياش في برقية التهنئة التي وصلت منها نسخة لوسائل الإعلام الشعب المصري بنسيجه الوطنى، وتحية لقواته المسلحة التى أثبتت ولاءها للوطن فى مواجهة العدو، وتحية للجندى المصرى الذى حطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر وعبر خط بارليف المنيع واسترد أرض سيناء الغالية، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب .وتابع قائلا: "حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعبًا إلى سبل التقدم والرخاء".وتمنى بهذه المناسبة على مصرنا الحبيبة دوام الاستقرار والتقدم والرقى، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء».