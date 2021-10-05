البطش: استمرار الحصار على غزة سيفرج الأوضاع وندعو لاستعادة الوحدة الوطنية

رام الله - دنيا الوطنحذر خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، من خطورة استمرار الحصار والإغلاق على قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك سيؤدي حتماً إلى تفجر الأوضاع من جديد.وقال البطش في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء: "محاولات منع الضفة من أخذ دورها في قيادة المشروع الوطني، ستبوء بالفشل، لأن الضفة هي مقبرة المشروع الصهيوني وسيعلن أبطالها انتهاء وفشل ما يسمى بحلم المجرم نفتالي بينت بقيام مملكة يهودا والسامرة"، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، أن القدس هي عنوان المعركة، وأن الاحتلال يسعى لحسم الصراع فيها واستغلال انشغال الأمة بخلافاتها الهامشية للاستفراد بالقدس وأهلها، وهذا ما سعى شهداء قرية بدو وبرقين للتصدي له وإفشاله.وأشار إلى أن أبرز نتائج معركة سيف القدس، هي التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وأراضي الـ 48 وقطاع غزة والشتات، داعيا لاستعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.