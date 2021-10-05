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شركة ترسل 90 مليون دولار لمستخدمين بسبب خطأ تقني وطالبتهم بإعادة الأموال

شركة ترسل 90 مليون دولار لمستخدمين بسبب خطأ تقني وطالبتهم بإعادة الأموال
رام الله - دنيا الوطن
أودعت منصة Compound، المتخصصة في بروتوكولات التمويلات اللامركزية، عن طريق الخطأ، في حسابات مستخدمين لديها، كمية من العملات المشفرة بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 90 مليون دولار خلال الأيام الأخيرة، وذلك بسبب خلل أثناء تحديث تقني للشركة، وفقاً لما أورده موقع Gizmodo الأمريكي، الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

على أثر ذلك، يتوسل الرئيس التنفيذي للمنصة الشهيرة، التابعة لشركة "كومبوند لابس" الأمريكية، روبرت ليشنر، من أجل إعادة الأموال.

فيما لجأ ليشنر، الخميس 30 سبتمبر/أيلول، إلى موقع "تويتر"؛ ليناشد المستخدمين إعادة الملايين التي وُزعت خطأً، بل إنه اقترح أن الأشخاص الذين يعيدون العملات يمكنهم الاحتفاظ بـ"10%" منها، مكافأة لهم على القيام بالشيء الصائب.

تهديد المستخدمين

لكن ليشنر هدّد بأن المستخدمين الذين لن يعيدوا الأموال سوف يُبلغ عنهم لمصلحة الضرائب، وأغلبهم سوف تُكشف معلوماتهم الشخصية.

بينما تراجع ليشنر عن تهديداته بإفشاء المعلومات الشخصية للمستخدمين الذين لا يعيدون الأموال، بعد أن وصف الفكرة بـ"الحمقاء". ولعلها خطوة ذكية منه؛ نظراً إلى أن الكشف عن معلومات المستخدمين يعدّ بدرجة كبيرة خيانة هائلة في مجتمع العملات المشفرة، بالنظر إلى الروح السائدة في هذه الصناعة، المعتمدة على الخصوصية والأمن وعدم الكشف عن الهويات.

في غضون ذلك، تراجع سعر عملة  COMP في البداية بنسبة 13% تقريباً في يوم واحد، على خلفية تداول الأخبار عن هذا الخطأ، إلا أنها سرعان ما عادت إلى مستواها.

وفق موقع Gizmodo الأمريكي، يبدو أن هذه الأموال وُزعت بسبب خطأ كان من المفترض أن يكون ترقية قياسية للعقد الذكي الخاص بالمنصة؛ فمثل هذه العقود تُستخدم لتيسير عمليات التشفير. بدلاً من ذلك، تسبب الخلل المزعوم في إمطار بعض المستخدمين بوابل من عملة COMP، وهي العملة الخاصة بالمنصة. على سبيل المثال، يدعي أحد الأشخاص أنه حصل على نحو 20 مليون دولار من عملة COMP دفعة واحدة.

لا إلزام قانونياً بإعادة الأموال

من جهتهم، قال الخبراء الماليون، في حديثهم مع شبكة CNBC، إن متلقي هذه الأموال لا يواجهون أي إلزام قانوني بإعادة الأموال.

رغم ذلك، استجاب على ما يبدو، عدد كبير من المستخدمين لمناشدة الرئيس التنفيذي للمنصة، فقد لوحظ توجيه ليشنر الشكر إلى عدد من الأفراد على موقع "تويتر". إذ قال: "شكراً للمستخدم 0x2e4a  على إعادة عملات COMP إلى المجتمع".

ليشنر أضاف: "حقاً السيد 0x2e4a  رجل جيد، ونحن أيضاً نحييك. فإذا أرسل شخص ما 20 مليون دولار إلى حساب شخص آخر، فإن أول ما سيتبادر إلى ذهنه هو الذهاب إلى أقرب ماكينة صراف آلي، أو أقرب منفذ لاستبدال العملات المشفرة".

في حين أوضح موقع Gizmodo أن المنصات المشابهة لمنصة Compound واجهت موقفاً كهذا من قبل. ففي شهر مايو/أيار الماضي، أرسلت منصة الإقراض المشفرة BlockFi بالخطأ نحو شهر 20 مليون دولار من العملات المشفرة إلى مستخدميها، وتوسلت إليهم بعدها كي يعيدوها. وبعدها بوقت قصير، عانت منصة إقراض رقمي أخرى تسمى Alechemix من مشكلة مماثلة.

تعدّ منصة Compound رائدة في مجال العملات المشفرة، إذ تتيح خدماتُها لكلٍّ من المستثمرين والمقترضين تبادل الأصول بدون اللجوء إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المنصات توصف بأنها تحمل مخاطر، ويبدو أن هذه الحلقة الأخيرة توضح سبب هذه المخاطر؛ وهو الافتقار إلى الضمانات التنظيمية المتوافرة في الخدمات المصرفية التقليدية.

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