عاجل

  • اشتية: العبء المالي على السلطة الفلسطينية أكبر بكثير من مواردها

دولي

كشفت واقعة غريبة.. مستشارة ترامب السابقة: استعمل مكياجي الخاص خلال خطابه بالسعودية

كشفت واقعة غريبة.. مستشارة ترامب السابقة: استعمل مكياجي الخاص خلال خطابه بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
كتبت السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض ستيفاني غريشام في مذكراتها الجديدة أن الرئيس دونالد ترامب كان يضع مكياجها خلال خطاب مهم أمام مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، في مايو/أيار عام 2017، وذلك بحسب ما ورد في تقرير لموقع (Business Insider)، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

تروي الكاتبة نفسها، بخصوص الحادث، أن المساعد الشخصي لترامب، جون ماكنتي، اقترب منها قبل إلقاء الخطاب وسألها: "هل لديك بودرة وجه؟". 

في ذلك الوقت كانت غريشام السكرتيرة الصحفية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وستصبح لاحقاً السكرتيرة الصحفية للرئيس ومديرة الاتصالات، وكانت هذه أول رحلة لترامب إلى الخارج بعد توليه منصب الرئيس.

كتبت ستيفاني تقول: "شعر الرئيس أنه بدا "لامعاً"، ولسبب ما لم يحضر جون مجموعة منتجات التجميل المعتادة معه. وقد افترض العديد من المنتقدين، الذين علقوا على ظهور ترامب بلون أسمر (أو برتقالي)، أن البيت الأبيض يضم سريراً لتسمير البشرة، لكنني كنت أعرف أن هذا ليس صحيحاً، وهذا اللون الذي يظهر به الرئيس كان سببه المكياج الذي يضعه على وجهه كل صباح، كما لو كان ذاهباً لبرنامج تلفزيوني".

كما أضافت ستيفاني في كتابها أنها ترددت حيال استخدام الرئيس لمكياجها، وظنت أن استخدامها إياه سيجعله "محظوراً لرئيسنا المهووس بالنظافة"، لكن الغريب أن ماكنتي قال لها إنه لا بأس في ذلك "لأنك تبدين جميلة"، وفقاً لما كتبته ستيفاني.

الكاتبة أقرت في كتابها الذي حمل عنوان "I'll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House"، بأن هذا الأمر قد أسعدها، إذ تقول بهذا الخصوص: "لن أكذب، لقد أسعدني أن رئيس الولايات المتحدة كان يضع مكياجي خلال واحد من أهم خطاباته حتى تلك اللحظة في الإدارة".

يذكر أن ترامب كان قد زعم عام 2019 أن بشرته تظهر باللون "البرتقالي" بسبب المصابيح الموفرة للطاقة.

إذ صرح حينها قائلاً: "سألوني ما مشكلة هذه المصابيح؟ فنظرت إليها وقلت إن هذه المصابيح التي نُجبر على استخدامها، أولاً والأهم أن إضاءتها ليست جيدة، وتجعلني أبدو برتقالياً، وكذلك أنتم، إنها غاية في السوء".

أخبار ذات صلة

شركة ترسل 90 مليون دولار لمستخدمين بسبب خطأ تقني وطالبتهم بإعادة الأموال

شركة ترسل 90 مليون دولار لمستخدمين بسبب خطأ تقني وطالبتهم بإعادة الأموال

النحل يقتل عشرات طيور البطريق المهددة بالانقراض في جنوب أفريقيا

النحل يقتل عشرات طيور البطريق المهددة بالانقراض في جنوب أفريقيا

أكبر مذنب يجري رصده حتى الآن يقترب من المجموعة الشمسية

أكبر مذنب يجري رصده حتى الآن يقترب من المجموعة الشمسية

شاهد: عضو بالكونغرس الأميركي يحتفل راقصًا بعطل فيسبوك

شاهد: عضو بالكونغرس الأميركي يحتفل راقصًا بعطل فيسبوك

كوخافي: سنواصل تدير قدرات إيران النووية بكل زمان ومكان

كوخافي: سنواصل تدير قدرات إيران النووية بكل زمان ومكان

(فيسبوك) تحسمها: لا يوجد نشاط &#34;خبيث&#34; لتعطل خدماتنا

(فيسبوك) تحسمها: لا يوجد نشاط "خبيث" لتعطل خدماتنا

تعطل خدمات مواقع التواصل الاجتماعي.. ما علاقة الطفل الصيني؟

تعطل خدمات مواقع التواصل الاجتماعي.. ما علاقة الطفل الصيني؟

اندلاع حريق قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني

اندلاع حريق قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية: جهاز الشرطة هو العنوان الرئيسي للعلاقة مع المواطنين

اشتية: جهاز الشرطة هو العنوان الرئيسي للعلاقة مع المواطنين

الرئيس عباس يقلد اللواء حازم عطا الله وسام نجمة القدس العسكري بمناسبة نهاية خدمته

الرئيس عباس يقلد اللواء حازم عطا الله وسام نجمة القدس العسكري بمناسبة نهاية خدمته

مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

قيادي بحماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

قيادي بحماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

نابلس: مستوطنون يشعلون النار بأراضي المواطنين بقريتي قصرة وجوريش

نابلس: مستوطنون يشعلون النار بأراضي المواطنين بقريتي قصرة وجوريش

النضال الشعبي: دخول الشاباك والجيش لبلدات الداخل المحتل سيتبعه اعتداءات لحقوق المواطنين

النضال الشعبي: دخول الشاباك والجيش لبلدات الداخل المحتل سيتبعه اعتداءات لحقوق المواطنين

مؤسسة حقوقية تجدد مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام في قطاع غزة

مؤسسة حقوقية تجدد مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام في قطاع غزة

إيرلندا تجدد مطالبتها بتطبيق القوانين الدولية على الأسرى الفلسطينيين

إيرلندا تجدد مطالبتها بتطبيق القوانين الدولية على الأسرى الفلسطينيين

منوعات

طاقم سينمائي روسي ينطلق إلى الفضاء لإنتاج أول فيلم في المدار

طاقم سينمائي روسي ينطلق إلى الفضاء لإنتاج أول فيلم في المدار

إذا كنت من محبي Squid Game أو &#34;لعبة الحبار&#34; ... إليك مسلسل Alice in

إذا كنت من محبي Squid Game أو "لعبة الحبار" ... إليك مسلسل Alice in

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ&#34;يوتيوبرز&#34; أنس وأصالة

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ"يوتيوبرز" أنس وأصالة

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

عربي

الجيش اللبناني يصدر بياناً يعلن فيه أمراً خطيراً للشعب.. ما هو؟

الجيش اللبناني يصدر بياناً يعلن فيه أمراً خطيراً للشعب.. ما هو؟

الجزائر تتجه نحو تجريم الاستعمار الفرنسي

الجزائر تتجه نحو تجريم الاستعمار الفرنسي

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال