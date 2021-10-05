دولي

(فيسبوك) تحسمها: لا يوجد نشاط "خبيث" لتعطل خدماتنا

(فيسبوك) تحسمها: لا يوجد نشاط "خبيث" لتعطل خدماتنا
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة (فيسبوك)، اليوم الثلاثاء: "إن ضبط الإعدادات الخاطئ الذي أدى إلى توقف جميع خدماتها على الإنترنت لساعات في اليوم الماضي لا يعود لوجود نشاط خبيث".

ولم توضح الشركة في وقت سابق ما إذا كانت التغييرات في الإعدادات قد خطط لها أو أن شخصا ما قد تدخل عمدا في خوادمها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت (فيسبوك) عزت العطل الذي حال دون دخول مستخدميها، وعددهم 3.5 مليار مستخدم، على خدماتها مثل "واتس آب" و"إنستغرام" و"مسنجر" إلى خطأ في تغيير الإعدادات.

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